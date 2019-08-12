16:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина

В Кара-Куле (Джалал-Абадская область) обнаружена большая партия героина. В МВД подтвердили эти сведения.

Известно, что в местную милицию поступила оперативная информация: в селе Уч-Коргон в грузовик загружена большая партия наркотиков.

По предварительным данным следствия, героин планировалось перебросить в Россию и страны Европы. В ходе спецоперации машину задержали, в ней находилось 19 тонн фруктов. Среди персиков и груш оперативники нашли 93 брикета с 44,3 килограмма героина.

Согласно предварительной экспертизе, изъятый героин оказался самого высшего качества, так называемой оценки три девятки.

Милиция установила хозяина грузовика, его ищут. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.
Ссылка:
просмотров: 2768
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание героина в ФРГ. Начата следственная проверка
Задержание героина в ФРГ. В кондитерском цеху прошли обыски
Более полутонны героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии
Три килограмма героина изъяли оперативники у пассажиров в аэропорту города Ош
Задержаны дельцы, поставлявшие в Россию наркотики из Центральной Азии
В Кыргызстане депутата задержали с килограммом героина
Почти два килограмма героина изъяли в Беловодском милиционеры
Задержан еще один наркоторговец с крупной партией героина — шесть килограммов
Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти
Героин через Кыргызстан провозили под видом меда и соков. «Слезы Аллаха»
Популярные новости
Автомобиль из&nbsp;&laquo;Кортежа&raquo; Владимира Путина попал в&nbsp;аварию Автомобиль из «Кортежа» Владимира Путина попал в аварию
ГКНБ: Боец спецназа мог погибнуть от&nbsp;снайперской пули ГКНБ: Боец спецназа мог погибнуть от снайперской пули
Осужденный из&nbsp;ИУ &#8470;&nbsp;1&nbsp;звонил соратникам Атамбаева и&nbsp;интересовался событиями Осужденный из ИУ № 1 звонил соратникам Атамбаева и интересовался событиями
Пострадавшему в&nbsp;Кой-Таше главе ГУВД Чуйской области проведут вторую операцию Пострадавшему в Кой-Таше главе ГУВД Чуйской области проведут вторую операцию
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom