В Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина

В Кара-Куле (Джалал-Абадская область) обнаружена большая партия героина. В МВД подтвердили эти сведения.

Известно, что в местную милицию поступила оперативная информация: в селе Уч-Коргон в грузовик загружена большая партия наркотиков.

По предварительным данным следствия, героин планировалось перебросить в Россию и страны Европы. В ходе спецоперации машину задержали, в ней находилось 19 тонн фруктов. Среди персиков и груш оперативники нашли 93 брикета с 44,3 килограмма героина.

Согласно предварительной экспертизе, изъятый героин оказался самого высшего качества, так называемой оценки три девятки.

Милиция установила хозяина грузовика, его ищут. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.