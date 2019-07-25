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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Пресечен незаконный ввоз бензанола в Кыргызстан

В Кыргызстане на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» пресечен незаконный ввоз более 80 тонн бензанола. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, задержаны три машины, перевозившие 81,8 тонны бензанола. У импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товара: справка налогового органа и сопроводительная накладная.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий.

Отметим, что для пресечения незаконного ввоза в страну нефти, нефтрепродуктов и биотоплива Министерство экономики хочет запретить импорт этих товаров автомобильным транспортом.
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