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Происшествия

В Бишкеке в торговом центре «Таатан» произошел пожар

В Бишкеке в торговом центре «Таатан» сгорели пустые коробки. Информацию об этом 24.kg подтвердили в МЧС.

Уточняется, что звонок на пульт «101» поступил примерно в 13.00. На место выезжали три пожарных расчета.

«Возгорание произошло в северной части торгового центра. Там под лестницей складировали пустые коробки. На место выезжали три пожарных расчета. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Отметим, пользователи телеграмм-канала koroche_kg выложили видео, на котором видны пожарные расчеты.
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