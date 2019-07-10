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Сюжет: Насилие над детьми (249)

Убийство 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде. Девочка пыталась замести следы

Подозреваемая в убийстве своего брата 14-летняя девочка пыталась запутать следы, написав записку о мести. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что ранее девочка говорила о том, что видела какую-то женщину.

«Вина несовершеннолетней подтверждается ее показаниями. Кроме того, в ходе осмотра двора были найдены прямые вещественные доказательства, а также отпечатки пальцев подозреваемой», — объяснили в УВД.

В Министерстве труда и соцразвития сообщили, что сейчас несовершеннолетняя К.А. в сопровождении сотрудников внутренних дел и социального работника проходит психиатрическую экспертизу.

По данным ведомства, семья погибшего не состояла на учете в районном управлении соцразвития как неблагополучная и находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 8 июля в селе Канды Сузакского района в своем доме был обнаружен труп 11-летнего ребенка. На теле погибшего обнаружено более 30 ножевых ранений. Позже в убийстве своего брата призналась 14-летняя девочка.

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