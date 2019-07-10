Убийство 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде. Где сейчас 14-летняя подозреваемая

Подозреваемую в жестоком убийстве брата в Джалал-Абадской области 14-летнюю девочку передали родственникам. Об этом 24.kg сообщила глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.

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По ее словам, согласно международным стандартам, органы по поддержке семьи и детей приняли правильное решение.

«Девочка сама в шоковом состоянии. Ей нет еще 14 лет, и она тоже нуждается в помощи — психологической, юридической. Возможно, она не осознает, что произошло. Подозреваемую отдали дедушке. К родителям она отказалась идти, ее можно понять», — сказала Назгуль Турдубекова.

Напомним, 8 июля в селе Канды Сузакского района в своем доме был обнаружен труп 11-летнего ребенка. На теле погибшего обнаружено более 30 ножевых ранений. Позже в убийстве своего брата призналась 14-летняя девочка.