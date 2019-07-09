На Иссык-Куле опрокинулся микроавтобус. В салоне находилось четверо детей

В Иссык-Кульской области между селами Тору-Айгыр и Кош-Кол произошло крупное ДТП.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся, в салоне находилось около 17 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. Граждане, получившие телесные повреждения, доставлены в местную территориальную больницу.

Отметим, помощь пострадавшим оказали сотрудники туристической милиции ГУВД Бишкека. Они направлялись в Иссык-Кульскую область для дополнительного обеспечения безопасности гостей и туристов в период курортного сезона.