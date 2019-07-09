19:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

На Иссык-Куле опрокинулся микроавтобус. В салоне находилось четверо детей

В Иссык-Кульской области между селами Тору-Айгыр и Кош-Кол произошло крупное ДТП. 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся, в салоне находилось около 17 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. Граждане, получившие телесные повреждения, доставлены в местную территориальную больницу. 

Отметим, помощь пострадавшим оказали сотрудники туристической милиции ГУВД Бишкека. Они направлялись в Иссык-Кульскую область для дополнительного обеспечения безопасности гостей и туристов в период курортного сезона.
Ссылка:
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке Porsche Cayenne столкнулся с маршруткой. Пострадавших нет
В городе Ош в ДТП пострадали четыре школьника
Водитель маршрутки переехал ребенка. Перевозчик может лишиться лицензии
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и&nbsp;взял заложника. Подробности ЧП на Иссык-Куле: мужчина застрелил двух человек и взял заложника. Подробности
Избитый в&nbsp;Бишкеке у&nbsp;ЦУМа иностранец скончался Избитый в Бишкеке у ЦУМа иностранец скончался
Вывод $700&nbsp;миллионов. Финпол не&nbsp;подтверждает перевод денег в&nbsp;фонд Матраимовых Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых
На&nbsp;Иссык-Куле столкнулись BMW Х7&nbsp;и&nbsp;Lexus: в&nbsp;аварии погибли два человека На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека
Бизнес
Владельцы строительного магазина о&nbsp;том, как пережить ремонт и&nbsp;основать свое дело Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи