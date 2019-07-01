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Сотрудники ГРС выдали поддельные паспорта обвиняемым в убийстве

УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые — находившиеся в розыске по фактам убийств, которым выданы новые документы и паспорта на другие фамилии. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

На территории Токтогульского района Джалал-Абадской области задержан разыскиваемый 37-летний О.Р. по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного статьей 97 «Убийство» УК КР. Он водворен в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

В 2012 году после объявления О.Р. в розыск должностные лица ГРС Токтогульского района выдали ему свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и ID-паспрт на другие анкетные данные.

В апреле 2019-го также задержан 31-летний Р.А., уроженец Узбекистана, прописанный в Чуйском районе, разыскиваемый за убийство. После совершения преступления в 2015 году ему выдали новый паспорт на имя другого человека.

По данным фактам начато досудебное производство.
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