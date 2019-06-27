ДТП с тремя машинами произошло в Бишкеке

В Бишкеке произошло ДТП с тремя машинами, есть пострадавший. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД столицы.

Сегодня примерно в 00.10 водитель автомашины BMW столкнулся с Toyota 4 Runner. Избегая столкновения с ними, другой автомобиль BMW врезался в бордюр.

«Водитель Toyota 4 Runner, двигаясь по улице Аалы Токомбаева, напротив кафе «Сенатор» столкнулся с BMW. Избегая столкновения с ними, третий автомобиль врезался в бордюр. В результате один человек госпитализирован. Машины водворены на штрафную стоянку», — сообщили в УОБДД.