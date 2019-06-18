В Лебединовке двое парней обменяли фальшивые евро. Их задержали

Сотрудниками ОВД Иссык-Атинского района по подозрению в подделке денежных средств задержаны двое парней. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что ранее в милицию обратился 39-летний житель села Лебединовка К.Р. Он просил принять меры в отношении двух неизвестных лиц, которые 16 июня обменяли у него фальшивые деньги в сумме 8 тысяч евро.

«Тем самым они причинили ущерб на общую сумму 616 тысяч сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержаны 29-летний С.А. и 25-летний С.Д. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в ГУВД.