Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни

В Кыргызстане с 3 июня по 7 июня сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 6-7 июня в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные.

В предгорных и горных районах возможен град.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Небольшое колебание температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления.