Преступник украл 12 ковров из мечети в Сокулукском районе

В Сокулукском районе сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже скота и ковров. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в Сокулукском районе из мечети села Шалта украли 12 ковров и строительные материалы.

Начато досудебное производство.

После принятых оперативных и следственных мероприятий задержан 20-летний Б.А., ранее неоднократно судимый за кражу, скотокрадство и мошенничество.

В ходе дальнейшего досудебного производства сотрудники милиции установили причастность молодого человека и к другому преступлению — краже крупного рогатого скота в селе Кызыл-Туу.

Злоумышленник украденный скот хотел продать через объявление в интернете, но хозяин сразу опознал животных.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.