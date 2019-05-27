В США полуголый нарушитель угнал у полицейских патрульную машину и попал в ДТП

Инцидент с нарушителем и полицией произошел на одной из трасс во Флориде (США). Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Полицейские приметили на обочине загородного шоссе мужчину, который разгуливал босиком и в одних шортах. Заподозрившие неладное стражи порядка попытались его задержать, но в итоге сами оказались без машины.

Мужчина запрыгнул в салон патрульного автомобиля и, невзирая на угрозы оружием, сумел его угнать.

Правда уехал недалеко: на скорости 140 миль в час врезался в отбойник, но и после этого попытался скрыться от погони в ближайшей лесопосадке.

В итоге 22-летний Шейн Дженсен все-таки попал в руки полиции. Ему грозит серьезный срок за неподчинение стражам порядка, угон машины, ДТП.