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Происшествия

Мошенника с краденой техникой задержали в Сокулукском районе

В Новопавловке участковый задержал с поличным подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 мая участковый заметил на улице подозрительного молодого человека. Его насторожило, что молодой человек нес в руках телевизор, ноутбук и плеер.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Молодого человека доставили в ближайший отдел внутренних дел. Выяснилось, что технику он украл. Позднее с заявлением о краже обратилась местная жительница.

Сотрудники милиции также установили, что ранее он был судим за мошенничество, и обнаружили его причастность к другим кражам на территории Сокулукского района.
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