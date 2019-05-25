Мошенника с краденой техникой задержали в Сокулукском районе

В Новопавловке участковый задержал с поличным подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 мая участковый заметил на улице подозрительного молодого человека. Его насторожило, что молодой человек нес в руках телевизор, ноутбук и плеер.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Молодого человека доставили в ближайший отдел внутренних дел. Выяснилось, что технику он украл. Позднее с заявлением о краже обратилась местная жительница.

Сотрудники милиции также установили, что ранее он был судим за мошенничество, и обнаружили его причастность к другим кражам на территории Сокулукского района.