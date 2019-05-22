11:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В роддоме подменили младенца. Милиция начала проверку факта

В ГУВД Чуйской области прокомментировали информацию о подмене новорожденного в роддоме.  

По его данным, ранее в СМИ появилась публикация о том, что в Чуйском районном родильном доме подменили новорожденного. А в декабре 2018 года в ОВД Чуйского района с заявлением обратился 43-летний житель Токмака о принятии мер в отношении работников родильного отделения территориальной больницы.

Факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Чуйского района. Для полного и объективного расследования назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В марте этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР и начато досудебное производство.

Представители потерпевшего ходатайствовали о проведении комиссионно-судебно-медицинской экспертизы. Прошение удовлетворено. Досудебное производство продолжается.
Ссылка:
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
14-летняя уроженка Кыргызстана закрыла новорожденного в холодильнике
Повесилась женщина, убившая своего новорожденного ребенка
По факту убийства новорожденного в Бишкеке возбудили уголовное дело
Ищут мать, выбросившую младенца в мусорный бак в Бишкеке
В Ошской области не нашли мать ребенка, закопанного в арыке
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя В Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура
Двухлетняя девочка скончалась в&nbsp;реанимации в&nbsp;Сузаке. Подозревают бабушку Двухлетняя девочка скончалась в реанимации в Сузаке. Подозревают бабушку
В&nbsp;Бишкеке грабители зверски убили пенсионерку. Их&nbsp;задержали В Бишкеке грабители зверски убили пенсионерку. Их задержали
Бизнес
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store