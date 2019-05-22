В роддоме подменили младенца. Милиция начала проверку факта

В ГУВД Чуйской области прокомментировали информацию о подмене новорожденного в роддоме.

По его данным, ранее в СМИ появилась публикация о том, что в Чуйском районном родильном доме подменили новорожденного. А в декабре 2018 года в ОВД Чуйского района с заявлением обратился 43-летний житель Токмака о принятии мер в отношении работников родильного отделения территориальной больницы.

Факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Чуйского района. Для полного и объективного расследования назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В марте этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР и начато досудебное производство.

Представители потерпевшего ходатайствовали о проведении комиссионно-судебно-медицинской экспертизы. Прошение удовлетворено. Досудебное производство продолжается.