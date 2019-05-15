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Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помощь в получении визы в Корею

Оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве с зарубежными визами. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 7 мая с заявлением обратился житель столицы Р.С. о принятии мер в отношении мужчины, который 28 ноября 2018 года под предлогом оказать помощь в получении визы в Республику Корея взял 50 тысяч сомов и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан подозреваемый А.Ч., 1981 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Мошенник

Устанавливается возможная причастность А.Ч. к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, милиция просит звонить по телефонам: 0552102401, 0555740750.
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