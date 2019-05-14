В Чуйской области в семейные разбирательства из-за ребенка вмешалась милиция

В Иссык-Атинском районе Чуйской области сотрудники милиции помогли найти мужчине дочь, которую забрала его бывшая гражданская жена. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В начале мая 2019 года в милицию обратился 27-летний житель села Новопокровка Б.А. Он просил помочь найти бывшую гражданскую жену и несовершеннолетнюю дочь.

«В ходе досудебного производства установлено, что пара прожила в гражданском браке около семи лет, а в январе 2019 года рассталась. Девочка жила с отцом. 17 апреля бывшая супруга заявителя приехала к нему домой и забрала дочь. С женщиной несколько раз связывались по телефону, но сообщать точное местонахождение она отказывалась. Местонахождение матери и ребенка установили и доставили женщину в отделение милиции для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУВД.