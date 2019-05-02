Финпол Кыргызстана задержал грузовик, перевозивший ГСМ без документов

На дороге Бишкек — Кара-Балта задержали КамАЗ, перевозивший бензин без сопроводительных документов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в цистерне бензовоза находились ГСМ. В ходе опроса водитель пояснил, что перевозит бензин Аи-92 без грузосопроводительных документов.

«Проводятся мероприятия по установлению причиненного ущерба бюджету государства в виде неоплаченного акцизного налога и других платежей. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает проверки, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республике», — говорится в сообщении.