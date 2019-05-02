Контрабандный бензин на 1,2 миллиона сомов пытались ввезти в Кыргызстан

В Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт «Чалдыбар-автодорожный» пытались незаконно ввезти ГСМ на 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, из Казахстана прибыли грузовые автомобили Renault Premium и DAF-TE с полуприцепами. В сопроводительных документах указан «дистиллят легкий для специфических процессов переработки». При досмотре транспортных средств в цистернах обнаружено 53 тонны бензина. Груз задержан.

Граждане Кыргызской Республики С.М. и Т.К. вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения ГНС КР для дальнейшего разбирательства.