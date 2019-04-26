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Происшествия

Мужчина выпустил больше десятка кобр на дорогу в центре Бангкока

Мужчина выпустил на волю целый мешок кобр в туристическом центре Бангкока. Об этом сообщило РИА Новости.

Мужчина остановил новый Mercedes с транзитными номерами на середине широкой улицы в деловом и туристическом центре Бангкока, вышел из автомобиля с мешком в руках и вытряхнул на мостовую большой клубок змей.

Змеи, среди которых были обычные и королевские кобры, немедленно стали расползаться в разные стороны, испугав пешеходов. Люди стали разбегаться.

Незнакомец достал тесак и погнался за змеями. Он успел отрезать головы нескольким кобрам и сильно порезаться, прежде чем полицейские задержали его.

Нарушителем оказался 44-летний гражданин Таиланда. На допросе он заявил, что не хотел никому причинить зла, а только «производил религиозный ритуал», совершить который ему завещал монах, его духовный учитель, скончавшийся две недели назад. После допроса мужчину отправили на психиатрическое освидетельствование.
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