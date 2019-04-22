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В Кыргызстан пытались ввезти контрабандное топливо без уплаты налогов

В Таласской области задержали два большегруза, которые пытались ввезти в страну топливо без уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, во время несения дежурства в составе мобильных групп на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» получено сообщение от сотрудников Государственной пограничной службы. Они рассказали, что границу прошли две грузовые машины с бензином с сомнительным запахом. В документах указывалось, что автомобили «Скания» и «МАН» перевозят бензанол.

«Бензанол — топливо, полученное из спирта и пшеницы. По законодательству КР оно не облагается акцизным налогом. Транспортные средства были задержаны. В ходе досудебного производства установлено, что ввезенный продукт — сырье для производства ГСМ марок АИ-80 и АИ-92. В итоге  в бюджет государства хозяин груза оплатил 1 миллион сомов НДС на импорт. Сейчас ГСБЭП продолжает проверку для выявления аналогичных фактов по всей территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.
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