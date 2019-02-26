Преступники, укравшие технику из школы, задержаны в Чуйской области

Сотрудники милиции Чуйской области по горячим следам задержали преступную группу, совершившую кражу в общеобразовательной средней школе. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.



По ее данным, 25 февраля из средней школы села Комсомол Сокулукского района неизвестные украли девять жидкокристаллических телевизоров и три ноутбука. Перед тем как скрыться, они забрали диски с камер видеонаблюдения.

Материальный ущерб, по предварительной информации, превышает 250 тысяч сомов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий работники СКМ ОВД Сокулукского района недалеко от школы нашли краденые вещи. В целях установления и задержания подозреваемых они устроили засаду. Когда злоумышленники вернулись за вещами, сотрудники милиции задержали троих подозреваемых.

В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого, изъяты вещественные доказательства.

В столице задержали еще одного подозреваемого, изъяты вещественные доказательства. Задержанными оказались ранее судимые уроженцы Иссык-Кульской и Чуйской областей. Все водворены в ИВС.