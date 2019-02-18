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Происшествия

Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме

Пострадавшая в ДТП в Бишкеке стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. 

По данным медиков, у женщины тяжелые травмы головы и разрыв внутренних органов.

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«Пациентка поступила к нам вчера после ДТП. Сейчас она без сознания в отделении реанимации. У Асель Мамбеткалиевой открытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, разрыв печени, перелом ребер и другие травмы. Женщину прооперировали. О других операциях речи пока нет», — сообщили в БНИЦТиО.

Напомним, в Бишкеке 17 февраля автомобиль Lexus врезался в столб. В результате ДТП водитель погиб, пассажирка Асель Мамбеткалиева госпитализирована с тяжелыми травмами.
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