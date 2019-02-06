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Происшествия

В США мужчина задушил напавшую на него пуму

Фото © РИА Новости/Сергей Мальгавко. Пума. Архивное фото

Пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке в американском штате Колорадо, бегун смог защититься и задушил животное. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Denver Post.

«В понедельник 4 февраля молодая пума напала на бегуна. Жертва смогла защитить себя от атаки, в результате животное погибло. Бегун впоследствии смог покинуть парк и добрался до местной больницы», — сообщила в Facebook организация Colorado Parks and Wildlife, контролирующая парки и заповедники Колорадо.

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Как пишет Denver Post, представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл сообщила, что сначала пума шла за мужчиной, потому напала и вцепилась когтями в запястье. Свободной рукой мужчина нащупал камень на земле и ударил им пуму по голове.

Потом ему удалось обхватить животное за шею и повалить на землю. После того как мужчина смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Мужчина затем сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице. 

Это сумасшествие, но это правда... У него не было ни оружия, ни ножей, ни трекинговой палки.

Ребекка Феррелл

Утром во вторник мужчину отпустили из больницы. Как отметило издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором рассказал пострадавший. Как сообщили представители Colorado Parks and Wildlife, атаки пум в Колорадо случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.
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