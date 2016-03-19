10:48
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Перекресток

Счастье есть!

Нет на свете человека, который не хотел бы быть счастливым. Во всем мире 20 марта отмечается Международный день счастья. Дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в июне 2012 года по инициативе Королевства Бутан. А что для вас счастье? С таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Тамара Айтиева, молодая мама:

- Для меня счастье в простом и банальном - моя дочь, любимый человек, который подарил мне счастье материнства, здоровье и благополучие родителей, надежные друзья, на которых можно положиться в любой момент.

Ольга Гребенникова, эксперт ФАО по связям с общественностью в Центральной Азии:

- Счастье - это такое состояние, когда физически ощущаешь гармонию души, тела и разума. Еще проще: когда чувствуешь «бабочек в животе». Когда все уместно, все получается, ничего не раздражает, не бесит, не выводит из равновесия, когда горят глаза и с лица не сползает выражение удовольствия. Любовь? Да. Только помимо физической это и любовь ко всему живому и неживому. Это что-то, что, наверное, даже больше любви. К сожалению, это лишь мгновения, краткие и прекрасные. Долго состояние счастья не может длиться. Я не встречала ни одного человека, который был бы постоянно счастлив. И в этом, наверное, чудо этого чувства. Искусственно его не вызовешь, разум бессилен, любые попытки стать счастливым насильно обречены на провал. И вот наступает момент, сходятся какие-то звезды, линии, пазлы, и ни с того ни с сего просыпаются эти самые «бабочки».

Со мной это произошло в Будапеште, в начале ноября. Причем никаких явных предпосылок не было - рутина на рутине, стресс на стрессе, к тому же летать на самолете для меня всегда очень тяжело. А тут - неожиданно, непредсказуемо и невероятно - появилось это ощущение. И сразу открылся мощный творческий канал, хотелось писать и писать, рассказывать, какая она прекрасная, наша жизнь, сколько вокруг чудес, мимо которых мы каждый день пробегаем. Сразу все становится интересным, и ты начинаешь замечать то, чего не видел раньше: детали, взгляды, запахи, вкусы, звезды. Правда, почти перестала спать, но это такие мелочи!… Зато появилось время делиться ощущениями. Я уверена, что каждый человек достоин счастья. И каждый на подсознательном уровне знает путь к этому чуду. Нужно просто не забывать, что оно рядом.

Лариса Александровна, пенсионер:

- Счастье - когда ты здоров и обходишься без посторонней помощи. Когда в каждой семье и в нашем государстве все благополучно.

Руслан Абдылдаев, IT-специалист:

- Счастье есть! И пить (смеется). Сядешь у берега реки, выпьешь стаканчик пива, чтобы отвлечься от повседневной суеты и проблем, разложишь костер, пожаришь шашлычок. Смотришь на водную гладь, на синеву неба, слушаешь пение птиц… А если еще и рыба клюет! Вот оно, мое тихое счастье.

Мирлан Жеенчороев, депутат парламента:

- Счастливым меня делают моя семья, близкие, дети. Когда вокруг люди излучают радость. Счастье - жить в той стране, которую ты любишь.

Александра Петрова, домохозяйка:

- Разве можно определить, что такое счастье?

- У каждого оно свое.

- Наверное, когда задумал что-то хорошее, и все сбылось. Когда родные и близкие живы-здоровы. А для меня, для матери, у которой ребенок-инвалид, каждая ночь, прошедшая спокойно, уже счастье.

Елена Баялинова, консультант пресс-центра Минздрава:

- Мне думается, что в начале жизненного пути как-то принято все усложнять. Отвоевывая место под солнцем, в отношениях с людьми мы, как правило, строим баррикады, чиним новые препятствия, от того и определение счастья у нас получается каким-то сложным, надуманным. К примеру, счастье для нас - это достижение каких-то целей, взаимопонимания с близкими людьми и так далее. Одним словом, действие, которое ты сам или кто-то должен совершить. С годами тебя уже тяготит любое усложнение в отношениях или жизни, и начинаешь радоваться самым простым вещам, с которыми у тебя и возникает ассоциация счастья. Например, загруженная по уши работой, я вдруг становлюсь счастливой оттого, что чувствую дыхание весны, слышу пение птиц за окном, вижу идущих навстречу улыбающихся людей или какие-то веселые сюжеты прямо на улице… Я не загромождаю свой внутренний мир обидами, злобой и ненавистью, а, наоборот, высвобождаю в нем все больше места для радостных ощущений: я есть, я живу…

Павел Десятников, депутат Бишкекского горкенеша:

- Для любого человека счастье - иметь здоровую семью, жить в здоровом государстве и здоровом обществе. Все это - составляющие того счастливого дня, который ждет каждый из нас.

Нургуль Алиева, продавец:

- День ото дня все больше убеждаюсь, что человек - вечно недовольное существо. То ему скучно, то хочется уединения, то ему жарко, и быстрее бы снег пошел, то ему холодно, и он думает, когда же лето придет. Не раньше своего срока оно придет! Посмотрите, как живут сотни кыргызстанцев: один инвалид, другой оказался на улице, и при этом все равно не унывает, третий перебивается случайным заработком… А у тебя и здоровье есть, и семья, которая подставит твердое и надежное плечо в трудную минуту, и стабильная работа. Это ли не повод быть каждый день счастливым, довольным и благодарным судьбе?!

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения:

- Счастье – понятие растяжимое. Когда ты молодой и встретил любимую, а когда уже взрослый - в семье все в порядке и дети здоровы. Когда в стране политическая стабильность – тоже огромное счастье.

Айгуль Рыскулова, вице-мэр Бишкека:

- Сложный вопрос. Каждый воспринимает счастье по-своему. Для меня счастье проснуться утром здоровой. Есть куда спешить, работа. Рядом со мной есть близкие люди. Главное - не унывать и почувствовать себя счастливой. Мысли ведь материализуются. Нужно позитивно смотреть на этот мир. Если же настрой пессимистичный, то и вокруг тебя будет все серо и холодно.

Будьте счастливы!
Ссылка: https://24.kg/perekrestok/29374/
просмотров: 1655
Версия для печати
Материалы по теме
«Шеф»! Как много в этом слове…
Нужен ли Кыргызстану «Мир, труд, май»?
Все это было бы смешно…
Помню, однажды…
Что положит Дед Мороз под елку?
Поздравления.kg: спеши любить!
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!