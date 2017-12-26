Рождественские и новогодние ролики-2017

Популярный портал TJournal сделал подборку рождественских и новогодних рекламных роликов, которые вышли в 2017 году.

1 «Волшебный праздник»

2 Красный и Желтый 21 год спустя

3 «Рождество 2117»

4 Встреча плюшевых медведей в аэропорту

5 Дружба мальчика и монстра

6 Отец на танцевальном конкурсе

7 Сенсей на страже Рождества

8 Морковка по имени Кевин

Компания H&M представила рождественскую коллекцию трехминутным мини-фильмом с участием певицы Никки Минаж, а также актеров Джесси Уильямса и Джона Туртурро. «Волшебный праздник» рассказывает историю о дочери феи и самом быстром в мире эльфе, которые спасают мир от злого брата Санта-Клауса.Бренд M&M’s спустя 21 год снял продолжение своей знаменитой рождественской рекламы «Faint» («Обморок»). По сюжету ролика 1996 года Санта-Клаус падает в обморок, когда встречается с двумя драже — Желтым и Красным. Чуть позже в обморок падает и Красный. В продолжении истории Желтый решает спасти Рождество и доставить людям подарки вместо рождественского деда.Немецкая торговая сеть EDEKA сняла короткометражную антиутопию «Рождество 2117», в которой рассказывала историю робота, посмотревшего ретро-фильм о праздновании Рождества в кругу живых людей.Лондонский аэропорт Хитроу в своей рекламе уделил внимание семейным встречам после долгих разлук. Главных героев в ролике сыграли плюшевые медведи Дорис и Эдвард. Видео является приквелом рекламы 2016 года, в котором пожилые медведи летят к своим внукам и пытаются найти близких в аэропорту.Британская сеть универмагов John Lewis сняла рождественский ролик под названием «Moz The Monster» («Монстр Моз»), в которой показала трогательную историю дружбы мальчика с чудовищем, живущим у него под кроватью.Центральной темой рекламы британского телеканала BBC One стала тема взаимоотношений детей и родителей. По сюжету ролика девочка готовится в танцевальному конкурсу, а ее отец занят работой.Австралийское подразделение Lego выпустило рекламу о том, как Сенсей Ву из серии Ninjago помог Санта-Клаусу, соорудив для него машину.

Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi рассказала историю морковки по имени Кевин, который спасает возлюбленную от летящей в нее горошины. В 2016 году компания выпустила рекламу с тем же героем — тогда он предпринимал отчаянные попытки встретиться с Сантой.

9 Гимнастика с AirPods

Компания Apple сняла рождественский ролик в формате танца. Включив музыку, главная героиня рекламы замечает, как меняется мир вокруг нее, и начинает двигаться под мелодию в наушниках AirPods. Вскоре она встречает молодого человека, с которым продолжает танцевать по городу.

10 Рождественское видео от кыргызстанцев

Не только крупные мировые компании создают праздничное настроение. Делают это и обычные люди в Кыргызстане. Данияр Казаков, Эмиль Эгенн, Эсен Салиев и Турат Касымбеков спели новогоднюю песню Last Christmas на русском языке. Видеоролик размещен в YouTube. Автор и режиссер Данияр Казаков, оператор Талант Акынбеков, монтаж Dina Jakob. Получилось очень здорово!