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Парламент

Парламент Кыргызстана приступил к своей работе после летних каникул

Первое заседание осенней сессии Жогорку Кенеша традиционно началось с исполнения гимна. После народные избранники почтили память девушек, погибших в результате пожара на складе в Москве, а также тех, кто погиб в результате аварии на трассе Ош - Бишкек.

Прежде чем приступить к работе, торага ЖК Чыныбай Турсунбеков поздравил некоторых депутатов с прошедшими днями рождения, а также тех, кто получил госнаграды от президента.

После присягу принес депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Болотбек Ибраимжанов. Напомним, этот нардеп уже заседал в этом созыве, но после решения суда его сменил Жыргалбек Саматов. Когда же выяснилось, что последний имеет российское гражданство, они, так сказать, вновь поменялись местами.
Ссылка: https://24.kg/parlament/36363/
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