О передаче здания детского сада «Чебурашка» в муниципальную собственность

Постановление Правительства КР № 183 от 3 апреля 2018 года



О передаче здания бывшего детского сада № 51 «Чебурашка» в муниципальную собственность Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области

В целях государственной поддержки органов местного самоуправления, эффективного функционирования и развития системы дошкольного образования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», принимая во внимание постановление Фрунзенского айылного кенеша Сокулукского района Чуйской области от 22 декабря 2017 года № 26, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать с баланса Кыргызского научно-исследовательского института при Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И. Скрябина Министерства образования и науки Кыргызской Республики здание бывшего детского сада № 51 «Чебурашка», расположенного по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Комсомольское, улица Строительная, б/н, в муниципальную собственность Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области для использования строго по целевому назначению.

2. Рекомендовать Фрунзенскому айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области в установленном порядке:

— принять в муниципальную собственность и обеспечить сохранность объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

— провести государственную перерегистрацию объекта в установленном порядке;

— не производить в дальнейшем отчуждение передаваемого имущества;

— производить содержание и дальнейшее обслуживание вышеуказанного объекта за счет средств местного бюджета.

3. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке провести государственную перерегистрацию объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков