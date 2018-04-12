22:15
USD 68.68
EUR 85.01
RUB 1.07
Официально

О передаче здания детского сада «Чебурашка» в муниципальную собственность

Постановление Правительства КР № 183 от 3 апреля 2018 года

О передаче здания бывшего детского сада № 51 «Чебурашка» в муниципальную собственность Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области

В целях государственной поддержки органов местного самоуправления, эффективного функционирования и развития системы дошкольного образования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», принимая во внимание постановление Фрунзенского айылного кенеша Сокулукского района Чуйской области от 22 декабря 2017 года № 26, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать с баланса Кыргызского научно-исследовательского института при Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И. Скрябина Министерства образования и науки Кыргызской Республики здание бывшего детского сада № 51 «Чебурашка», расположенного по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, село Комсомольское, улица Строительная, б/н, в муниципальную собственность Фрунзенского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области для использования строго по целевому назначению.

2. Рекомендовать Фрунзенскому айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области в установленном порядке:

— принять в муниципальную собственность и обеспечить сохранность объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

— провести государственную перерегистрацию объекта в установленном порядке;

— не производить в дальнейшем отчуждение передаваемого имущества;

— производить содержание и дальнейшее обслуживание вышеуказанного объекта за счет средств местного бюджета.

3. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке провести государственную перерегистрацию объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Детский сад вернули государству в Базар-Коргонском районе
На строительстве детсада присвоили почти 800 тысяч сомов
Минсельхоз Кыргызстана незаконно продал детский сад
Пожар в детском доме в Токмаке. Эвакуировали 14 детей
Закроют ли из-за холодов детсады в Кыргызстане, еще не решили
Родители жалуются на питание в бишкекском детсаду № 120
Не гнаться за количеством призывают чиновников: ремонтируйте имеющиеся школы
В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза
В муниципальную собственность Бишкека приняли здание детсада
Здание детского сада в селе Таш-Добо вернули государству
Популярные новости
Назначен начальник 9-й Службы ГКНБ&nbsp;КР Назначен начальник 9-й Службы ГКНБ КР
Эмилбек Абдыкадыров назначен акимом Ала-Букинского района Эмилбек Абдыкадыров назначен акимом Ала-Букинского района
Мелис Райымкулов назначен акимом Панфиловского района Мелис Райымкулов назначен акимом Панфиловского района
Назначен замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и&nbsp;ЖКХ Назначен замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ
Бизнес
Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле
Что говорят пользователи о&nbsp;тарифе &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom Что говорят пользователи о тарифе «Хайп» от MegaCom
Нурлан Молдошев: &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo; работает во&nbsp;благо страны и&nbsp;граждан Нурлан Молдошев: «Южно-Кыргызский цемент» работает во благо страны и граждан
Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в&nbsp;Beeline Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в Beeline