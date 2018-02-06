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Эдуард Турдалиев назначен заместителем руководителя аппарата правительства КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Турдалиев Эдуард Климович назначен заместителем Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Коллективу Аппарата Правительства Кыргызской Республики нового заместителя представил Руководитель Аппарата Правительства — министр Кыргызской Республики Нурханбек Момуналиев.

На должности заместителя руководителя Аппарата Правительства КР Эдуард Турдалиев будет координировать реализацию программы «Таза Коом».

До назначения Эдуард Турдалиев был членом совета директоров/директором консалтинга и технической поддержки Майкрософт СНГ/ Центральной и Восточной Европы штаб квартиры Майкрософт.

Эдуард Турдалиев имеет 17-летний опыт работы в различных сферах международного бизнеса, операционной деятельности, технологических решениях и цифровой трансформации на рынках Восточной Европы, Центральной Азии, России и Китая. 
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