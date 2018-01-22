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Подписан закон о ратификации Договора между Кыргызстаном и Россией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Договор о развитии военно-технического сотрудничества направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения в интересах национальных вооруженных сил государств, обеспечение Вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности.

Также, ратификация Договора позволит продвигать двусторонне военное сотрудничество на более высокий качественный уровень, создавая условия предприятиям оборонной промышленности для совместной работы, позволит повысить потенциал Вооруженных сил Кыргызской Республики для решения поставленных задач.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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