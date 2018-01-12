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Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.

Закон принят в целях повышения ответственности подрядчиков при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, а также повышения качества дорог и обеспечения гарантий по своевременному обслуживанию дорог.

Указанные цели предлагается достигнуть при помощи механизма увеличения гарантийных сроков, то есть в период времени, в течение которого подрядчик, выполнивший работы по строительству, реконструкции и ремонту участка автомобильной дороги, гарантирует заказчику соответствие качества таких работ предъявляемым требованиям, а в случае выявления дефектов, допущенных по вине подрядчика, по устранению дефектов.

Гарантийный срок 5 лет исчисляется на новые автомобильные дороги, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог 3 лет с момента сдачи заказчику.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
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