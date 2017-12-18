Прекращены полномочия двух судей Бишкекского городского суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому по предложению Совета судей Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 и частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, статьей 27 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» постановляется: прекратить полномочия судей Бишкекского городского суда Крицкой Светланы Михайловны и Фахритдиновой Лилии Дарвиновны, освободив их досрочно по собственному желанию от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего полномочия судьи Бишкекского городского суда.

Указ вступает в силу со дня подписания.