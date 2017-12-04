Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 октября 2017 года.

Целью Закона является защита конституционного права на свободу и личную неприкосновенность гражданина.

Внесенным изменением в часть 2 статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики конкретизированы основания для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.