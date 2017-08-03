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Подписан закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества

Президент Кыргызской Республики АлмазбекАтамбаев подписал Закон Кыргызской Республики«О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности».

Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 2017 года.

В целях сосредоточения правоотношений в сфере декларирования доходов государственных служащих, принятым Законом предлагается интегрировать нормы, касающиеся декларирования доходов и расходов государственных и муниципальных служащих, предусмотренных различными законами в специализированный (базовый) Закон Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих государственные и муниципальные должности».

Данный Закон направлен на создание системы, открытости и прозрачности доходов, расходов, обязательств и имущества лиц замещающих государственные и муниципальные должности Кыргызской Республики,их подотчетности и ответственности перед народом Кыргызстана, предупреждению коррупционных правонарушений.

Принятым Законом предусматривается:

- распространение сферы действия данного закона на всех государственных и муниципальных служащих (политических, специальных, административных, в том числе на военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и дипломатических служб) независимо от их статуса и вида;

- порядок, условия и сроки представления деклараций;

- передача полномочий от Государственной кадровой службы в государственный налоговый орган в сфере декларирования доходов и расходов государственных и муниципальных служащих;

- определение полномочий государственного налогового органа.

 Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
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