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ВАК преобразована в Национальную аттестационную комиссию при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики».

В Указе отмечается, что стратегическое значение науки в технологическом развитии современного государства определяет необходимость ориентации научной и инновационной деятельности на решение проблем социально-экономического и культурного развития страны.

Так, в целях дальнейшего совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических кадров постановляется преобразовать Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики в Национальную аттестационную комиссию при Президенте Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205930/
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