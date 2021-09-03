ВАК преобразована в Национальную аттестационную комиссию при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики».

В Указе отмечается, что стратегическое значение науки в технологическом развитии современного государства определяет необходимость ориентации научной и инновационной деятельности на решение проблем социально-экономического и культурного развития страны.

Так, в целях дальнейшего совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических кадров постановляется преобразовать Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики в Национальную аттестационную комиссию при Президенте Кыргызской Республики.