Правила защиты диссертаций в Кыргызстане изменятся

Проект постановления кабмина «О вопросах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики» вынесен на общественное обсуждение.
Напомним, указом президента Национальная аттестационная комиссия преобразована в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве науки, высшего образования и инноваций.
В положении о ВАК внесены изменения по процедуре назначения председателя комиссии. По новой редакции председатель ВАК назначается на должность и освобождается от нее председателем кабинета министров по представлению министра науки, высшего образования и инноваций.
Так как ВАК стала подведомственной организацией, назначение государственных служащих и освобождение их от должности будет производится министром, как и утверждение структуры и штатного расписания.
Согласно новой редакции положения о ВАК, присуждение ученых степеней и званий будет оформляться приказом председателя ВАК, а не решением президиума. Президиум ВАК становится научно-консультационным органом (ранее — научно-аттестационный орган).
Также проектом предусмотрено исключение дублирующих процедур и органов (советов), а также дебюрократизация технических процедур.
Вводится понятие «общественное обсуждение диссертации» сроком в 30 календарных дней. Общественность сможет ознакомиться с диссертацией в открытом доступе на сайте вуза, дать свои предложения и замечания. Все полученные предложения и замечания должны учитываться при обсуждении диссертации на кафедре.
Отмечается также, что сдача кандидатских экзаменов была обязательным условием для допуска соискателей к защите диссертаций. Соискатели сдавали четыре экзамена:
— история и философия науки;
— иностранный язык;
— кыргызский язык;
— специальная дисциплина.
Кроме того, ликвидированы сроки, ограничивающие выход соискателя на защиту.
«Темы диссертационных работ утверждаются учеными советами вузов. По действующим требованиям, с момента утверждения темы диссертации временной интервал для выхода на публичную защиту для кандидатских диссертаций составлял 3 года, для докторских — 5 лет. Как оказалось, такие сроки искусственно сдерживают соискателя к выходу на публичную защиту. Так как есть молодые ученые, которые подготавливают свои диссертации за более короткий срок», — говорится в справке-обосновании.
Для повышения качества научных работ и интеграции кыргызской науки в международное научное сообщество в требования к опубликованию научных трудов соискателей вводится альтернативный вариант публикаций научных трудов в системах Scopus, Web of Science и/или в ядре РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) для докторских и кандидатских диссертаций.
В настоящее время публикации и другие труды соискателей оцениваются по балльной шкале. Например, для кандидата наук установлен пороговый балл 100, для доктора наук — 250. Из-за этого требования соискатели нацелены не на научный результат публикаций, а на собирание необходимого балла.
Сокращено количество членов диссертационного совета (было 13-25 членов; стало 9-15 членов).
Проектом также предлагается упрощение признания дипломов PhD/доктор по профилю, выданных зарубежными высшими учебными заведениями.
Аттестаты ученых званий, выданные учреждениями, входящими в TOP 500 QS World University Rankings и Times Higher Education, на территории Кыргызской Республики признаются автоматически.