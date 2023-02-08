00:56
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Официально

Утверждена Государственная стратегия развития и формирования кадров в КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы».

Целью Указа является формирование эффективного профессионального кадрового аппарата на государственной гражданской службе и муниципальной службе, ориентированного на добросовестное служение обществу, качественное исполнение целей, задач и функций государства.

Согласно Указа, для повышения эффективности реализации единой государственной кадровой политики в сфере государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, обеспечения стабильности и результативности профессиональной государственной и муниципальной службы, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О новой государственной кадровой политике» от 29 января 2021 года утверждены:

— Государственная стратегия развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023–2025 годы;

— План мероприятий по реализации Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023–2025 годы.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/257890/
просмотров: 1309
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в указ президента
Внесены изменения в некоторые указы президента в сфере госслужбы
Внесены изменения в некоторые законодательные акты
Хирургу Исе Ахунбаеву посмертно присвоена высшая степень отличия
Утверждена Концепция правовой политики Кыргызской Республики на 2023-2026 года
Подписан Указ о Национальном экономическом проекте «Одно село — один продукт»
Национальный институт общественного здоровья появился в Кыргызстане
Внесены изменения в указ президента
Подписан указ об административно-территориальном устройстве регионов КР
Подписан указ о дополнительных мерах по восстановлению сел Баткенского района
Популярные новости
Подписаны указы о&nbsp;приеме в&nbsp;гражданство Кыргызстана и&nbsp;выходе из&nbsp;него Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
5 марта, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 марта, понедельник
23:44
На Луне предложили построить оптоволоконную сейсмическую сеть
23:24
Президент подписал указы о приеме и выходе из гражданства
22:41
Запрещенное вещество, спрятав в сметане, пытались пронести в колонию № 1
22:19
Отделение кардиохирургии открыли в медклинике Ошского госуниверситета
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны