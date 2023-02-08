Утверждена Государственная стратегия развития и формирования кадров в КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы».

Целью Указа является формирование эффективного профессионального кадрового аппарата на государственной гражданской службе и муниципальной службе, ориентированного на добросовестное служение обществу, качественное исполнение целей, задач и функций государства.

Согласно Указа, для повышения эффективности реализации единой государственной кадровой политики в сфере государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, обеспечения стабильности и результативности профессиональной государственной и муниципальной службы, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О новой государственной кадровой политике» от 29 января 2021 года утверждены:

— Государственная стратегия развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023–2025 годы;

— План мероприятий по реализации Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023–2025 годы.