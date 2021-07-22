Подписан Указ «О​ дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики».
В целях развития приоритетных направлений по цифровизации Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
— Сформировать Наблюдательный совет по вопросам цифровизации при Президенте Кыргызской Республики;
— Назначить секретарем Наблюдательного совета советника Президента Кыргызской Республики по вопросам привлечения инвестиций на общественных началах Хрипунова Павла Владимировича;
— Кабинету Министров Кыргызской Республики поручено в срок до 29 июля 2021 года учредить Проектный офис в качестве исполнительного органа Наблюдательного совета.