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Подписан Указ «О​ дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О​ дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики».

В​ целях развития приоритетных направлений по​ цифровизации Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:​

—​ Сформировать Наблюдательный совет по​ вопросам цифровизации при Президенте Кыргызской Республики;

—​ Назначить секретарем Наблюдательного совета советника Президента Кыргызской Республики по​ вопросам привлечения инвестиций на​ общественных началах Хрипунова Павла Владимировича;

—​ Кабинету Министров Кыргызской Республики поручено в​ срок до​ 29​ июля 2021 года учредить Проектный офис в​ качестве исполнительного органа Наблюдательного совета.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/201728/
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