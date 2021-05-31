10:28
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Официально

Внесены изменения в Указ «О Кабинет Министров Кыргызской Республики»

Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года».

В целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

— абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

« - Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

— Министерство инвестиций Кыргызской Республики;».

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/195741/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал указы о назначении послов и генконсулов в ряд стран
Кто защитит бизнес не на словах? Указы Садыра Жапарова силовики игнорируют
Больше 2 тысяч человек стали гражданами Кыргызстана. Садыр Жапаров подписал указ
Закошмаренный локомотив экономики. Как президенты обещали защищать бизнес
Садыр Жапаров предлагает части граждан выдавать паспорта бесплатно
Подписан указ о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения
Подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка»
Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики»
Указ «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики»
Указ о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления услуг
Популярные новости
Назначена директор Госагентства интеллектуальной собственности и&nbsp;инноваций Назначена директор Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций
Подписан указ о&nbsp;награждении государственными наградами Кыргызской Республики Подписан указ о награждении государственными наградами Кыргызской Республики
Канатбек Тургунбеков назначен председателем Госслужбы финразведки Канатбек Тургунбеков назначен председателем Госслужбы финразведки
Назначены выборы депутатов Бишкекского, Ошского и&nbsp;Токмакского горкенешей Назначены выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского горкенешей
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
31 мая, понедельник
10:25
Тенгиз Болтурук встретился с руководителями профсоюзов «Кумтора». О чем говорили Тенгиз Болтурук встретился с руководителями профсоюзов...
10:21
Адвокат: Милиция отпустила подозреваемого в изнасиловании девушки в Бишкеке
10:08
Минувшей ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение
10:00
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
09:43
COVID-19. Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса