Внесены изменения в Указ «О Кабинет Министров Кыргызской Республики»

Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года».

В целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

— абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

« - Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

— Министерство инвестиций Кыргызской Республики;».

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.