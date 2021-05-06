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Алмаз Ибрагимов назначен советником Президента на общественных началах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ибрагимов Алмаз Турдуметович назначен советником Президента Кыргызской Республики на общественных началах.

Алмаз Ибрагимов — уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.

За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами «Курмет» и «Отан», также он обладатель ордена «Барыс» 1 и 3 степеней и знака «Енбек данкы» трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/193006/
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