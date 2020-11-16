Государственная пограничная служба передана в ведение ГКНБ

В целях совершенствования системы охраны государственной границы, противодействия угрозе проникновения международных бандформирований, повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом товаров и грузов, наркотических средств и оружия на территорию Кыргызской Республики из сопредельных государств, в рамках оптимизации функций государственных органов исполнительной власти, Государственная пограничная служба Кыргызской Республики передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

В соответствии с принятым решением на базе Государственной пограничной службы Кыргызской Республики образована Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, с местом дислокации в городе Бишкек.

Директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики будет являться первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Государственному комитету национальной безопасности поручено в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.