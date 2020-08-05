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Внесены изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Протокол вносит изменения в Методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами ЕАЭС (приложение к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики), являющемуся приложением №21 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

Протоколом вносятся соответствующие изменения, предусматривающие включение Кыргызской Республики в систему межгосударственной передачи электроэнергии в рамках Союза и дополнения, определяющие порядок, принципы и правила доступа к услугам отечественных субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.

Изменения направлены на формирование нормативной базы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который, согласно плану, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 года, начнет функционировать в 2025 году.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/161702/
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