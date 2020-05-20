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Об утверждении соглашения о сотрудничестве стран СНГ в подготовке специалистов

Постановление Правительства КР от 11 мая 2020 года № 245
Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, подписанного 26 мая 2017 года в городе Казань

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, подписанное 26 мая 2017 года в городе Казань (далее — Соглашение).

2. Определить Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики органом, ответственным за реализацию указанного Соглашения.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/153340/
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