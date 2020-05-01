Постановление о согласованном развитии международных транспортных коридоров

Постановление Правительства КР от 29 апреля 2020 года № 225

Об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ, от 20 ноября 2009 года, подписанного 28 октября 2016 года в городе Минск

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Протокол о внесении изменений в Соглашение

о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ, от 20 ноября 2009 года, подписанный 28 октября 2016 года в городе Минск.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Протокола.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.