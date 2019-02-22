В целях повышения эффективности взаимодействия государственных органов с обществом по вопросам противодействия коррупции, информационной поддержки антикоррупционным мерам, реализуемым государством, а также обеспечения своевременного доступа граждан к информации в данной сфере, распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 6 декабря 2018 года № 427-р одобрено Положение об Антикоррупционном совете при Правительстве Кыргызской Республики в новой редакции.

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 19 февраля 2019 года № 81 утвержден состав Антикоррупционного совета при Правительстве Кыргызской Республики.

Председателем совета является Премьер-министр Кыргызской Республики. В состав вошли члены Правительства Кыргызской Республики, представители бизнес-сообщества и гражданского сектора.

Первое заседание Антикоррупционного совета при Правительстве Кыргызской Республики пройдет в ближайшее время.

Справочно: Впервые Антикоррупционный совет при Правительстве Кыргызской Республики были образован распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 года № 454-р.

Возобновление деятельности Антикоррупционного совета осуществляется во исполнение пункта 76 Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 августа 2018 года № 413 и пункта 19 Национального плана действий по построению Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2018 года № 360-р.