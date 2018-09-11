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Коррупция в ГРС Кыргызстана. Выявлены нарушения на 5,8 миллиона сомов

Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности при проверке деятельности госорганов выявила нарушения в ГРС. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что государственное учреждение «Специализированный центр информационных услуг» при Государственной регистрационной службе, являющееся хозрасчетной организацией, осуществляющей услуги по приему заявлений от граждан на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, с апреля по июль 2018 года нарушило инструкции.

В результате бюджет недополучил 5 миллионов 841 тысячу 946 сомов.

По итогам внеплановой налоговой проверки указанная сумма ущерба государству возмещена в полном объеме, денежные средства переведены в республиканский бюджет.
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