Постановление Правительства КР от 7 декабря 2018 года № 571



О присвоении имени Жумабекова Артисбека пограничной заставе «Сатыкей» пограничного управления по Таласской области Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

В целях военно-патриотического воспитания молодого поколения, увековечения памяти Жумабекова Артисбека, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Присвоить имя Жумабекова Артисбека пограничной заставе «Сатыкей» пограничного управления по Таласской области Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и впредь именовать ее: «Пограничная застава «Сатыкей» имени Жумабекова Артисбека пограничного управления по Таласской области Государственной пограничной службы Кыргызской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.