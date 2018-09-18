МВД: Осмотр объектов, где произошли пожары, не выявил следов криминала

Министерство внутренних дел не усматривает в случившихся пожарах каких-либо следов криминального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 14 сентября произошел пожар на складе рынка «Мадина». 17 сентября в Караколе загорелся рынок «Ак-Тилек». Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в этнокомплексе «Супара», расположенном в селе Кок-Жар Аламединского района.

Все вышеуказанные факты зарегистрированы в органах внутренних дел. Следственно-оперативные группы занимаются установлением причин произошедшего и выясняют обстоятельства. Назначены экспертизы. Изъяты записи камер видеонаблюдения.

На данный момент признаков, свидетельствующих о криминальном характере произошедших пожаров, пока не усматривается. Эксперты склоняются к версии о несчастном случае и несоблюдении мер пожарной безопасности.