Почему подростки идут на преступление, знают в Генеральной прокуратуре

В Кыргызстане в 2018 году в отношении несовершеннолетних в судах рассмотрено 263 уголовных дела. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника Управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры Эльмира Джумашова.

По ее словам, в большинстве случаев на преступления идут подростки 16-18 лет.

«Подсудимыми проходили 333 подростка. В отношении 89 из них вынесены обвинительные приговоры. Основная часть преступлений совершается в вечернее или ночное время. Это говорит об отсутствии со стороны родителей должного контроля поведения своих детей. В большинстве своем подростки совершают кражи сотовых телефонов, грабежи, умышленное причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений», — сказала Эльмира Джумашова.

Она добавила, что суды зачастую прекращают уголовные дела, поскольку ущерб восстанавливают, происходит примирение сторон.