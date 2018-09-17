Продажа детей. В ЮНИСЕФ обеспокоены ситуацией

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане обеспокоен информацией в СМИ о случаях торговли новорожденными и продаже детей в интернатах и медицинских учреждениях Бишкека. Об этом сообщили в представительстве.

«Торговля детьми и их продажа — одно из самых серьезных нарушений их прав. ЮНИСЕФ призывает соответствующие органы Кыргызстана предпринять все возможные шаги в соответствии с законодательством страны для расследования каждого случая и их предотвращения в будущем», — отметили в представительстве.