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Общество
Сюжет: Продажа детей (16)

Продажа детей. В ЮНИСЕФ обеспокоены ситуацией

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане обеспокоен информацией в СМИ о случаях торговли новорожденными и продаже детей в интернатах и медицинских учреждениях Бишкека. Об этом сообщили в представительстве.

«Торговля детьми и их продажа — одно из самых серьезных нарушений их прав. ЮНИСЕФ призывает соответствующие органы Кыргызстана предпринять все возможные шаги в соответствии с законодательством страны для расследования каждого случая и их предотвращения в будущем», — отметили в представительстве.

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