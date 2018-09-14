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Общество

Более семи тысяч кыргызстанцев трудоустроили за рубежом частные компании

В Кыргызстане работают 75 частных компаний, занимающихся трудоустройством граждан республики за рубежом. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора информационно-консультационного центра Государственной службы миграции КР Алмаз Алыбаев.

По его данным, с начала года компании трудоустроили 7 тысяч 11 человек, большую часть (6 тысяч 442 человека) — в Турции.

Алмаз Алыбаев отметил, что в центр за консультациями по вопросам трудоустройства за рубежом обратились 20 тысяч 920 человек. При этом большинство обратившихся интересовало трудоустройство в Корее (9 тысяч 728 человек), России (6 тысяч 397 человек) и Турецкой Республике (2 тысячи 683 человека).
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